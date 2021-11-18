Владимирец убил лося и косулю

В середине октября во время патрулирования сотрудники ГИБДД по Вязниковскому району остановили автомобиль, за рулем которого находился житель Владимира. В багажнике авто инспекторы обнаружили тушу косули. На место была вызвана следственно-оперативная группа, сообщает областное УМВД.

Полицейские изъяли карабин, патроны, прибор ночного видения, а на участке недалеко от места остановки авто – топор и нож со следами бурого цвета. Водитель автомобиля пояснил, что несколькими часами ранее совершил незаконный отстрел косули. До этого он также убил лося. Причиненный ущерб составил более 100 тысяч рублей.

Возбуждены и объединены в одно производство уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).