Владимирские священники причащают больных в ковидных госпиталях

фото из инстаграма пресс-секретаря Владимирской епархии Татьяны Даниловой

Владимирских священников стали приглашать в ковидные госпиталя, чтобы они могли причастить и соборовать пациентов, которые находятся в "красной зоне". Для этого батюшкам показали, как правильно надевать специальные защитные костюмы.

- Наши отважные батюшки, стараясь соблюдать всю технику безопасности, надевают специальные медицинские одежды, чтобы не заразиться. Их миссия очень востребована: в тяжелом состоянии люди просят их исповедовать, причастить, иногда просто побеседовать о жизни, и священники откликаются на это, – рассказал в интервью новостям Владимирской епархии митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

На сегодняшний день двери церквей открыты для всех прихожан. В храмах и монастырях есть разметки, обязательное ношение масок и перчаток. Всех верующих просят надевать средства защиты и соблюдать социальную дистанцию. Однако это не всегда помогает.