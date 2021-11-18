Владимирский перинатальный центр не дождется реконструкции

На слушания, посвященных бюджету, зашла речь о перинатальном центре. На следующий год на оснащение его оборудованием выделено всего 8,6 миллиона рублей. Хотя проблемой стоило давно заняться, даже новый директор облздрава Константин Баранов заявил, что это обычный роддом, не дотягивающий до перинатального центра.

- К сожалению, по перинатальному корпусу мы столкнулись с другой проблемой. Было такое желание провести реконструкцию и даже был заказан проект. Но этого сделать не позволили ни санитарные нормы, ни площади. И министерство здравоохранения, безусловно, не поддерживает это предложение. Но мы обязаны им заниматься, укреплять его материальную базу, дооснащать его оборудованием, и всё это делается, - подчеркнул первый вице-губернатор Вячеслав Кузин.