Владимирцы смогут узнать, как чеканились первые монеты

Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи (проспект Строителей, 23) открылась выставка Банка России «Время и деньги».

Она приурочена к Всероссийской недели сбережений и посвящена истории денег, их эволюции; рассказывает интересные факты о деньгах, об уникальных технических достижениях, которые сегодня Банк России применяет в своей работе.

Выставка расскажет, как чеканились первые монеты и почему трофейные пушки использовались для изготовления денег, где хранила ценности русская аристократия и какие суррогаты денег появились во время Гражданской войны, какие монеты чеканили из золота и платины и как в России боролись с фальшивомонетчиками.

- История денег и борьба с фальшивомонетничеством идут параллельно, поэтому сегодня также важно знать защитные признаки современных банкнот и монет, - отметила эксперт Отделения Владимир Банка России Наталья Верба.

Выставка будет работать до 10 декабря включительно.