Владимирская психиатрическая больница выплатит пациентке компенсацию за положенные лекарства

Прокурор города Владимира, действуя в интересах местной жительницы, обратился в суд с иском к Государственному казенному учреждению здравоохранения Владимирской области «Областная психиатрическая больница № 1» о взыскании денежной суммы. В обоснование иска указано, что горожанка наблюдается в ОПБ № 1, является инвалидом 1 группы по общему заболеванию и имеет право на бесплатное лекарственное обеспечение при оказании амбулаторно-поликлинической медицинской помощи. При выписке из лечебного заведения ей выписали лекарства, но препараты ей не выдавались, в связи с чем она вынуждена была приобретать их за свой счет. Прокурор просил суд взыскать с ответчика в пользу женщины деньги, затраченные ей на приобретение лекарственных препаратов.

Представитель больницы в судебном заседании полагала исковые требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению. Указала, что со стороны больницы были выполнены все действия по обеспечению пациентки лекарственными препаратами в соответствии с требованиями законодательства. Полагала, что если бы жен своевременно обратилась бы за получением рецепта, то ей бы не пришлось приобретать лекарственные препараты за свой счет. Также она отметила, что горожанке рекомендовали самостоятельно обращаться в ГКУЗ ВО «ОПБ №1» к участковому врачу-психиатру или в аптечный пункт для получения сведений о поступлении лекарственных препаратов. Однако суд посчитал, что женщина не должна была самостоятельно выяснять, появились препараты или нет, тем более, что без рецепта врача она все равно не могла их получить. В итоге по решению суда больница все же должна вернуть пациентке потраченные на препараты деньги.