Житель Гороховецкого района хранил дома марихуану и коноплю

Утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, старосты деревни. Он обвиняется в "незаконном приобретении, изготовлении и хранении без цели сбыта наркотических средств, а также незаконном приобретении и хранении без цели сбыта частей растений содержащих наркотические средства в крупном размере.

Установлено, что в октябре в одной из деревень Гороховецкого района в жилом доме и хозяйственных постройках, принадлежащих, местному жителю, полицейские обнаружили более 2 килограммов марихуаны и свыше 13 килограммов растений конопли, которые со слов мужчины были заготовлены им для личного пользования.

Обвиняемый признал себя виновным в полном объеме.

Рассматривать дело по существу предстоит Гороховецкому районному суду.