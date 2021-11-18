Владимирский облздрав: " Обеспеченность медицинскими кадрами не стала ниже, чем в 2019 году"

В ходе брифинга, посвященному коронавирусу, заместителю департамента здравоохранения Артему Осипову задавали вопрос, как сегодня обстоят дела с обеспеченностью медицинскими кадрами. Ведь этот вопрос взят на контроль у врио губернатора Александра Авдеева.

Однако представитель облздрава уклонился от прямого ответа и не стал рассказывать о том, удалось ли привлечь новых врачей в регион. Вместо этого он порадовался, что медики, которые работали два года назад, не ушли из профессии.

- Она (обеспеченность кадрами - авт.) не стала ниже, чем в 2019 году. Врачи не бросили свой пост и продолжают трудиться на благо населения. И это дорогого стоит, не опустить руки и продолжать трудиться в условиях, приближенных к военным, - подчеркнул Артем Осипов.