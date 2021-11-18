Лишенный водительских прав владимирец попался с поддельным удостоверением

Как рассказали во Фрунзенском районном суде, вступившим в законную силу постановлением мирового судьи горожанин за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, подвергнут наказанию в виде административного штрафа с лишением права управления транспортными средствами, и в декабре 2019 сдал водительское удостоверение в ГИБДД УМВД России по г. Владимиру. В апреле 2021 года владимирец, управляющий автомобилем, был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД. В ходе проверки документов он предъявил сотруднику ДПС приобретенное им в 2020 году у неустановленного лица заведомо для него поддельное, выполненное с помощью печатающих устройств способом струйной цветной печати, с вклеенным в него фотографией покупателя водительское удостоверение на чужое имя, предоставляющее в соответствии с ч.2 ст.27 ФЗ РФ «О безопасности дорожного движения» право управления транспортным средством.

Подсудимый виновным себя признал, согласился с предъявленным обвинением. По результатам рассмотрения дела в особом порядке приговором суда владимирец был признан виновным в совершении предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ, с учетом смягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 5 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.