В Собинском районе пенсионер не смог получить бесплатные лекарства

Как сообщает прокуратура Владимирской области, пенсионер из Собинского района является получателем региональных льгот, при этом имеет диагноз, требующий постоянного приема определенных лекарств. Их мужчина должен получать бесплатно, и даже получил соответствующий рецепт. Однако в 2021 году выписанные препараты ему не предоставили.

Чтобы не прерывать курс лечения, пенсионер вынужден был купить лекарства за свой счет.

После проведенной проверки прокуратура обратилась с иском в суд, потребовав взыскать с департамента здравоохранения Владимирской области деньги, затраченные мужчиной на покупку препаратов.

В итоге суд встал на сторону пенсионера. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.