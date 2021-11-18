В Кольчугино горожанин зарезал знакомого инвалида

Тридцативосьмилетний житель Кольчугино расправился со своим старшим товарищем. Как рассказали в региональном Следкоме, 12 ноября 2021 года в процессе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес принесенным с собой ножом 3 удара по телу 42-летнего знакомого.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. При этом потерпевший являлся инвалидом второй группы в связи с ампутированием стоп. По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении он признал полностью, в содеянном раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается.