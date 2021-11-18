Во Владимире 96-летнюю бабушку обокрали на 700 тысяч рублей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях оперативники задержали местную жительницу, подозреваемую в совершении крупной кражи с банковского счета.

В полицию областного центра в минувшем октябре обратилась 96-летняя пенсионерка, сообщившая об исчезновении с ее счета 700 тысяч рублей. По словам бабушки, не столь давно она просила помощницу по хозяйству обналичить 200 тысяч рублей, но когда обратилась в банк, выяснила, что на счете не хватает значительно большей суммы.

Подозрение пало на 44-летнюю помощницу пенсионерки, которую вскоре задержали. По версии следствия, женщина ежедневно приходила к пожилой даме и действительно имела доступ к ее счету, откуда два раза снимала деньги. При этом с апреля по сентябрь она тайно обналичивала разные суммы, которые забирала себе. В итоге и «набежало» 700 тысяч рублей. Эти средства помощница забрала себе.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сама подозреваемая свою вину признала и обещала вернуть бабушке всю украденную сумму.