Во Владимире утвердили официальную цену за квадратный метр жилья до конца года

Согласно постановлению мэрии, официальнаяицена квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании город Владимир на IV квартал 2021 года утверждена в размере 39 402 рублей.

Официальная стоимость квадратного метра жилья используется для расчета размера предоставляемых органами местного самоуправления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям, социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома многодетным семьям, жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов, жилищных субсидий муниципальным служащим и работникам муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города, строительства или приобретения жилья за счет средств областного бюджета и бюджета города, признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

При этом сами чиновники признают, что цены выросли и официальные расценки слишком низкие, за такие деньги ни риэлторы, ни застройщики не хотят сотрудничать с администрацией, а в результате возникают проблемы ис расселением жителей аварийных домов. Кстати, такая проблема есть не только во Владимире, но и во всей области. В областной администрации планируют решить вопрос с повышением цены за квадратный метр на официальном уровне и надеются сделать это до конца ноября.