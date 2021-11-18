В Судогодском районе загорелся попавший в ДТП легковой автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 22.30 на 36 километре автодороги «Владимир — Муром — Арзамас» водитель «Лады Ларгус» 1985 года рождения, выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу ехавшему мимо автомобилю «ВАЗ 2112» под управлением молодого человека 1987 года рождения.

Удара избежать не удалось. В результате водитель «Ларгуса» получил ушибленную рану головы, помощь ему оказали на месте, а водитель «двенадцатой», к сожалению, от полученных травм скончался на месте ДТП.

После удара «Ларгус» загорелся, на место выезжали сотрудники МЧС, потушившие возгорание на площади 2 квадратных метра.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.