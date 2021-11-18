На пожаре в Собинке спасли мужчину

17 ноября в 22.46 поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: Собинка, ул. Гоголя, д. 3 «б». На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

По прибытии с балкона квартиры на 2-м этаже 5-этажного жилого дома валил дым. Пожарные сформировали звено газодымозащитной службы и проникли в задымлённую квартиру. Там они обнаружили мужчину, которого незамедлительно вынесли на свежий воздух. С верхних этажей были эвакуированы ещё 5 человек, в том числе 2 ребёнка.

Параллельно к балкону была установлена трёхколенная лестница, с которой пожарные ликвидировали пожар на балконе на площади 3 квадратных метра, не дав огню перейти на соседние балконы.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели МЧС России. По предварительной информации, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнём спасённого мужчины.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 5 единиц техники и 15 человек.