Во Владимире ликвидирован пожар в производственном здании в промзоне

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 01.01 на пульт пожарной связи поступила информация о возгорании в здании на Промышленном проезде, 5 «б».

К месту ЧП прибыли 40 сотрудников Владимирского пожарно-спасательного гарнизона на 11 пожарных машинах. На тот момент внутри здания наблюдалось пламя.

Газодымозащитники одним звеном проникли внутрь и выяснили, что горит бытовое помещение. Вскоре пожар был потушен на общей площади 6 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал, а огню не дали распространиться на все здание.

В результате сгорели находившиеся в бытовке вещи и внутренняя отделка самого помещения. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.