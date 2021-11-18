Во Владимирской области заключили социальные контракты на 251 миллион рублей

С этого года жители Владимирской области могут получить государственную поддержку на основании социального контракта.

В 2021 году на эту меру соцподдержки предусмотрено свыше 280,2 миллиона рублей. За 10 месяцев заключено 2543 социальных контракта на сумму 251 миллион рублей. В том числе 988 контрактов – на поиск работы, 709 – на осуществление мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, 693 – на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 153 – на ведение личного подсобного хозяйства.

Так, например, ведение личного подсобного хозяйства – особенно востребованное направление в сельских районах. Получатели соцконтракта расширяют имеющиеся подсобные хозяйства, покупают сельскохозяйственное оборудование, корма и скот.

Люди, направившие средства на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, выбирали такие направления, как осуществление грузоперевозок и отделочных работ, открытие мастерских по ремонту обуви и магазинов, оказание парикмахерских и маникюрных услуг, выращивание для последующей реализации плодово-ягодных культур.