В Александровскую и Ковровскую районные больницы поступило новое медицинское оборудование

В Александровскую и Ковровскую районные больницы поступили электроэнцефалографы и автоматические рефрактометры.

Такой диагностический метод, как электроэнцефалография, даёт возможность качественного и количественного анализа функционального состояния головного мозга и его реакций при действии различных раздражителей. Запись ЭЭГ широко применяется в диагностической и лечебной работе (особенно часто при эпилепсии, заболеваниях вегетативной нервной системы), в анестезиологии.

Автоматические рефрактометры представляют собой современное компьютерное диагностическое оборудование для определения рефракции глаза. Этот метод исследования позволяет определить степень близорукости, дальнозоркости, астигматизма, а также служит для уточнения другой офтальмологической патологии.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется во всей стране с 2021 года. Реализация программы рассчитана на 5 лет. Кроме приобретения медицинского оборудования, предусматривается проведение капитальных ремонтов, строительство и реконструкция объектов здравоохранения, а также поставка автотранспортных средств.