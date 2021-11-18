Жители Владимирской области хотят зарабатывать около 40 тысяч рублей

Служба исследований hh.ru проанализировала резюме, открытые в октябре в Центральном федерально округе, и выяснила, в каких из областях соискатели рассчитывают на самую высокую зарплату.

Первое и второе места рейтинге зарплатных аппетитов регионов, входящих в ЦФО, ожидаемо заняли Москва и Московская область – местные соискатели в среднем рассчитывают на зарплату в 76 405 рублей и 58 785 рублей соответственно.

На третьем месте соискатели из Калужской области, они хотели бы зарабатывать в среднем 43 723 рубля, на 17% меньше, чем в целом по стране.

Владимирская область находится на 6 месте рейтинга ожидаемых зарплат в ЦФО: соискатели рассчитывают на зарплату 39 521 рубль. Это на 25% ниже, чем в среднем по России. Однако больше, чем у ближайших соседей. Жители Рязанской области хотя зарабатывать 38 585 рублей, жители Ивановской - 36 851 рублей, жители Ярославской - 36 438 рублей.

Самые скромные зарплатные аппетиты в ЦФО – у жителей Тамбовской области, в среднем они рассчитывают всего на 33 848 рублей, что на 36% меньше, чем ожидания по стране в целом.