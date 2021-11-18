Во Владимире сотрудник МЧС оказал помощь пострадавшему в ДТП пешеходу

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, инцидент произошел днем 15 ноября на улице Комиссароа. Руководитель отдела надзорной деятельности по Фрунзенскому району Андрей Викман ехал по рабочим делам и остановился на краю дороги у школы №35, когда услышал виз тормозов и заметил человека, лежащего на пешеходном переходе.

Оказалось, легковушка сбила мужчину. Майор схватил аптечку и направился на помощь. У пострадавшего была разбита голова, в связи с чем Викман обработал ему рану и наложил повязку, при этом попытавшись успокоить человека.

Вскоре прибыли сотрудники ГИБДД и бригада «скорой помощи», после чего майор отправился дальше.

В МЧС в связи с этим призывают всех не быть равнодушными к чужой беде и приходить на помощь. Даже если вы не обладаете навыками первой медицинской помощи, как сотрудники МЧС, вы можете помочь даже звонком в экстренные службы – это может спасти человеку жизнь.