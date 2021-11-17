В Вязниках ликвидирован пожар в производственном здании

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 08.49 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о пожаре в производственном помещении. К месту ЧП выехали 19 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах.

К моменту прибытия в кирпичном здании наблюдалось много дыма. Два звена газодымозащитников направились на разведку и тушение.

Оказалось, что внутри горели отходы производства, скопившиеся в вентиляционной камере. В результате пожар был потушен на площади 46 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.