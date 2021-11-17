В Коврове при возведении новой школы нарушались требования строительства

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство города оружейников провела проверку на стройпощадке, где в настоящее время подрядчик ООО №Айди Парнтер» возводит в рамках контракта с мэрией в рамках нацпроекта «Образование» школу на 1100 мест.

Как выяснилось, работники на стройплощадке работают без касок, также здесь нет защитных конструкций, применяемых при перемене погоды, рабочие места не обеспечены питьевой водой, а на самой территории нет схемы дорог и проездов с указанием мест складирования материалов.

Наконец, тут же обнаружился частично оголенные электропровод, идущий через котлованы и траншеи, а также складированные на площадке канистры из-под гидравлического масла, валуны и деревья.

По результатам проверки руководству компании было внесено представление, по итогам рассмотрения которого нарушения были устранены. Кроме того, на гендиректора фирмы было возбуждено дело об административном правонарушении в части несоблюдения требований строительной безопасности. Сейчас оно находится на рассмотрении.