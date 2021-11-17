В бюджете Владимирской области есть 53 миллиона на приют для бездомных животных, но построить его не могут

Как рассказал вице-губернатор Вячеслав Кузин, в областном бюджете заложены 40 миллионов рублей на строительство приюта для бездомных животных и более 13 миллионов на его содержание.

Но построить его не удалось: против его появления вблизи своих домов сначала выступили жители Собинского района, а потом и обитатели Новоалександрово Суздальского района. Причем протестуют в основном дачники. Из-за этого деньги остаются не освоенными, а строительство до сих пор не началось. Как отметил Вячеслав Кузин, в Собинском районе власти сами просили выделить денег, а теперь этот вопрос перекидывают, как шарик для пинг-понга.

Напомним, весной этого года вице-губернатор Александр Ремига рассказал, что в следующем году во Владимирской области может начаться строительство пяти приютов для бездомных животных, на которое выделят 350 миллионов рублей.