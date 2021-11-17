Врио вице-губернатора Григория Вишневского отправили в СИЗО до 14 января 2022 года

Пресс-служба Октябрьского районного суда города Владимира сообщает, что они удовлетворили ходатайство следователя СУ СК России по Владимирской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении врио вице-губернатора Григория Вишневского. Постановлением суда 17 ноября 2021 года Григорию Вишневскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 14 января 2022 года включительно.

Напомним, что чиновника обвиняют в получении взятки (статья 290 УК РФ). По версии следствия Григорий Вишневский в период с 17 августа по 15 ноября получил от представителя компании застройщика школы в городе Коврове "денежные средства и услуги имущественного характера" на сумму 600 000 рублей. За это предприниматель просил поспособствовать принятию выгодных для него решений в администрации города Коврова, а также администрации Владимирской области. При получении очередной части взятки в размере 400 тысяч рублей он был задержан 15 ноября 2021 года сотрудниками ФСБ России.

Уголовное дело в отношении Вишневского расследуют сразу два ведомства - региональные отделения Следкома и ФСБ.