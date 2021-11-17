Владимирскому общепиту разрешили работать до часу ночи

Губернатор Александр Авдеев внес очередные изменения в знаменитый указ №189 "О введении режима повышенный готовности", который в народе уже окрестили "ковидным". На этот раз чуть облегчили жизнь предприятиям общественного питания, барам, дискотекам и ночным клубам.

Теперь они могут работать до часу ночи. После этого вплоть до шести часов утра они должны быть закрыты. Ранее общепиту и остальным нужно было закрываться в 23.00 и разрешалось открываться также в шесть утра. Вводится данный режим с 18 ноября и продлится вплоть до 15 декабря, когда по идее в регионе должны быть введены QR-коды.

В администрации Владимирской области данную меру рассматривают как смягчение ограничительных мер. Как на это смотрят в областной ассоциации отельеров и рестораторов, где выступали вообще за отмену ограничений на работу ночью, пока не ясно, но в пятницу ее представители собираются в кинотеатре "Киномакс-Буревестник" для обсуждения дальнейшей работы в условиях пандемии.