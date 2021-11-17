Для жителей Владимирской области создали чат-бот по компенсации за отопление

С начала октября во Владимирской области в действие вступили единые областные нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению. Это вызвало рост жалоб от жителей региона на то, что плата в домах стала расти.

При этом жители региона не всегда знают, что в целях соблюдения предельного роста совокупной коммунальной платы в размере 5,4% к уровню декабря 2020 года жители могут обратиться за компенсацией расходов в органы социальной защиты населения по месту жительства. Для этого необходимо оплатить квитанции, собрать пакет документов (перечень размещен на главной странице департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области. За компенсациями граждане могут обращаться, как ежемесячно, так и с другой периодичностью. Срок рассмотрения заявлений – 30 дней, компенсация перечисляется на счет, указанный жителями в заявлении.

Чтобы упростить жизнь владимирцам, ЦУР сделал чат-бот департамента цен и тарифов Владимирской области по компенсации за отопление.