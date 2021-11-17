"Владимир будущего" учредил первую урбанистическую премию

"Владимир будущего" в своем инстаграме объявил о желании сделать первую урбанистическую премию. Авторы идеи предлагают горожанам написать комментарий о самых ярких инициативах и событиях. А также просят не забывать указывать номинантов.

Комментарии будут собирать до 30 ноября, чем больше лайков наберет предложенное событие, тем больше шансов попасть в шорт-лист премии.

Владимирцы предлагают, например, в номинации "стрит-арт года" наградить Кирилла Ведерникова, в номинации "благоустройство года" предлагают рощу «Сосенки» (у Студеной горы), восстановлением которой занимался Александр Смирнов, "Забор года" - бесполезное металлическое заборное кольцо на площади Ленина, вокруг памятника.

Итоги подведут в декабре.