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Общество17 ноября 2021 10:22

"Владимир будущего" учредил первую урбанистическую премию

Владимирцы должны выбрать события и номинантов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

"Владимир будущего" в своем инстаграме объявил о желании сделать первую урбанистическую премию. Авторы идеи предлагают горожанам написать комментарий о самых ярких инициативах и событиях. А также просят не забывать указывать номинантов.

Комментарии будут собирать до 30 ноября, чем больше лайков наберет предложенное событие, тем больше шансов попасть в шорт-лист премии.

Владимирцы предлагают, например, в номинации "стрит-арт года" наградить Кирилла Ведерникова, в номинации "благоустройство года" предлагают рощу «Сосенки» (у Студеной горы), восстановлением которой занимался Александр Смирнов, "Забор года" - бесполезное металлическое заборное кольцо на площади Ленина, вокруг памятника.

Итоги подведут в декабре.