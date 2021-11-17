Жительница Мурома не получала необходимые лекарства для лечения рака

Жительница Мурома имеет право на льготное обеспечение лекарствами из федерального и регионального бюджетов по имеющемуся онкозаболеванию. Ей были назначены препараты Алпелисиб и Деносумаб.

Однако ни облздрав, ни Центр по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения не приняли меры для того, чтобы женщина получила эти лекарства. Ситуация осложнялась тем, что в аптеках дорогих препаратов не было.

Прокуратура вместе с Областным клиническим онкологическим диспансером нашли альтернативные (внебюджетные) пути обеспечения пациента дорогостоящим препаратом Алпелисиб, который был оперативно доставлен из Владимира. Также в аптеке областного центра получен препарат Деносумаб. Решен вопрос его введения пациенту на базе Муромской городской больницы №3.

В суд направлено исковое заявление о возложении на департамент здравоохранения и подведомственные ему учреждения обязанности по обеспечению пациента лекарствами на весь период нуждаемости.