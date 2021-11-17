Общественники просят возвести временный хоккейный корт для жителей поселка имени Воровского

На месте стройки стоят лишь сваи и горы песка_фото ОНФ по Владимирской области

Активисты регионального отделения ОНФ обратились к властям с просьбой возвести временный хоккейный корт для жителей поселка имени Воровского Судогодского района. Сельчане сообщили общественникам, что в населенном пункте сломали старый хоккейный корт, а новый так и не построили. В результате три хоккейных команды и местные жители зимой рискуют остаться без любимого вида спорта.

Крытый хоккейный корт в поселке имени Воровского обошелся бюджету в 46 миллионов рублей. Проект разработали, согласовали и проторговали. Срок сдачи объекта – ноябрь. Но на сегодня на месте стройки стоят лишь сваи и горы песка. Местные жители заверяют, что рабочие на стройплощадке не появлялись с лета.

- За время стройки не выполнен ни один объем работ. Объект был сложный, и постоянно проводились совещания вместе с подрядчиком. Тот представлял графики, но по факту ничего не делал – одни обещания. В итоге нарушено 88 пунктов контракта, - рассказал глава Мошковского сельского поселения Юрий Багров.

Сейчас готовятся документы на расторжение контракта с подрядчиком. Позиция администрации области и главы района – сохранить финансирование на следующий год, чтобы завершить стройку спортивного объекта.

Народный фронт просит у чиновников возвести временный хоккейный корт для занятий зимой. Необходимо найти в поселке место, где будет располагаться временное строение. На прежнем месте возводить спортивный объект нельзя, так как на стройплощадке будут проводиться экспертизы по поводу работы подрядчика.