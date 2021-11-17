Во Владимирской области в этом году жилищной субсидией воспользовались почти 52,5 тысячи семей

В среднем в месяц жилищную субсидию во Владимирской области получают 38 тысяч семей, 14,2 тысячи (37,4 процента) из них имеют доход ниже величины прожиточного минимума, 24,3 тысячи (63,9 процента) из числа получателей – это пенсионеры, сообщает департамент социальной защиты населения.

На финансирование этой меры поддержки за 10 месяцев из областного бюджета направлено 819 миллионов рублей. Средний размер субсидии в месяц на одну семью составил 2106 рублей. У 32,2 процента получателей (16,9 тысяч семей) субсидии и компенсации по ЖКУ полностью покрывают расходы на оплату жилья и коммунальных услуг.

Во Владимирской области право на жилищную субсидию имеют семьи, расходы которых на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 22 процента совокупного дохода. Для одиноко проживающих неработающих пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости (инвалидности), эта величина снижена до 18 процентов.

При подаче заявления на субсидию в ноябре совокупный доход гражданина определятся исходя из доходов, полученных за период с ноября 2020 года по апрель 2021 года, при обращении в декабре – за период с декабря 2020 года по май 2021 года.

Согласно законодательству субсидия устанавливается сроком на полгода. При подаче заявления с 1 по 15 число месяца субсидия назначается с 1-го числа этого месяца, с 16-го числа до конца месяца − с 1-го числа следующего месяца.