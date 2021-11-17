Владимирцу дали пять лет колонии за кражу 170 гаджетов из магазина

Владимирцу дали пять лет колонии строгого режима за кражу 170 гаджетов известных брендов на сумму около двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба Владимирского областного суда. Приговормужчине вынесли в Октябрьском райсуде.

Кража произошла в апреле 2020 года. Тогда владимирец проник в один из владимирских магазинов цифровой техники и электроники, откуда и похитил дорогостоящую технику. Подсудимый свою вину признал.

Кстати, апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда приговор изменен в части режима исправительного учреждения, в котором осужденный будет отбывать наказание, со строгого – на общий. Также определено зачесть в срок отбывания наказания срок содержания под стражей из расчета 1 день за 1,5 дня.