Жителя Гусь-Хрустального обвиняют в грабеже и угоне автомобиля

Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Гусь-Хрустального. Мужчина обвиняется в грабеже и угоне автомобиля, сообщает областное УМВД.

Установлено, что в феврале обвиняемый находился в гостях у родственников. Будучи пьяным, мужчина стал требовать у родственницы деньги на покупку алкоголя, но получил отказ. Разозлившись, он ударил хозяйку квартиры, сорвал с неё золотую цепочку и ушел. В этот же день цепочку мужчина сдал в ломбард. Сумма ущерба составила более 28 тысяч рублей.

Позднее, уже в марте, мужчина угнал автомобиль у знакомого. Находясь в состоянии алкогольного опьянения в автомобиле потерпевшего, он, когда хозяин машины ушёл в магазин, решил покататься. На угнанном автомобиле он двигался на небезопасной скорости, съехал в колею и застрял. Выбравшись из машины, мужчина покинул место происшествия.

Подозреваемый был задержан полицейскими. В содеянном он сознался. Материалы уголовных дел с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.