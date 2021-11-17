Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт17 ноября 2021 7:45

Владимирские спортсмены вернулись с медалями с чемпионата мира по самбо

Самбисты завоевали серебро и бронзу
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

С 12 по 14 ноября в Ташкенте проходил чемпионат мира по самбо. В соревнованиях приняли участие и владимирские спортсмены, сообщает департамент физкультуры и спорта.

Воспитанница региональной СШОР по самбо им. Е.В.Чичваркина Анастасия Хомячкова завоевала бронзовую медаль в весовой категории 72 килограмма.

Владимирский самбист Антон Коновалов завоевал серебряную медаль в весовой категории 98 килограммов, уступив только в финале спортсмену из Узбекистана.

Поздравляем спортсменов и их тренеров с заслуженными наградами.