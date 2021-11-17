Владимирские спортсмены вернулись с медалями с чемпионата мира по самбо

С 12 по 14 ноября в Ташкенте проходил чемпионат мира по самбо. В соревнованиях приняли участие и владимирские спортсмены, сообщает департамент физкультуры и спорта.

Воспитанница региональной СШОР по самбо им. Е.В.Чичваркина Анастасия Хомячкова завоевала бронзовую медаль в весовой категории 72 килограмма.

Владимирский самбист Антон Коновалов завоевал серебряную медаль в весовой категории 98 килограммов, уступив только в финале спортсмену из Узбекистана.

Поздравляем спортсменов и их тренеров с заслуженными наградами.