В Александровской районной больнице впервые проведена операция по замене тазобедренного сустава, сообщает департамент здравоохранения региона.

Первой пациенткой стала пожилая женщина, которой потребовалась замена тазобедренного сустава. Спустя два дня она уже самостоятельно садилась в постели, к концу восьмых суток уверенно передвигалась по отделению при помощи ходунков, а 12 ноября женщина была выписана из больницы.

Внедрение нового вида специализированной медицинской помощи стало возможным благодаря укреплению кадрового потенциала Александровской районной больницы. В октябре этого года в учреждение удалось привлечь из Московской области опытного врача-травматолога Алексея Сизикова, уроженца Самарской области.

Помимо операций по эндопротезированию в середине этого года в Александрове начали выполнять лапароскопические операции, которые в медучреждении не проводили пять лет.

По словам главного врача Валерия Янина, приостановить проведение лапароскопических операций в учреждении были вынуждены из-за кадровой проблемы. После увольнения специалиста сменить медика было некому. Данный вид операций был восстановлен с привлечением специалиста из Московской области.

– Сейчас мы принимаем на работу еще одного опытного специалиста – врача-нейрохирурга из Московской области, после чего начнем проводить операции на позвоночнике. Ранее такие операции в Александровской районной больнице проводились только с участием бригады санавиации из областного центра, – прокомментировал главный врач медучреждения Валерий Янин.

К слову, Валерий Янин возглавил Александровскую районную больницу в апреле этого года. Ранее он был главным врачом Мытищинской городской клинической больницы Московской области.