На пожаре в Петушинском районе пострадал мужчина

Около 3 часов утра 17 ноября поступило сообщение о пожаре дачного дома по адресу: Петушинский район, п. Городищи, СНТ «Звездочка», уч. 20. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Сообщение о пожаре было поздним и на момент прибытия подразделений дачный домик горел по всей площади. Пожарные ликвидировали горение кровли, мансарды и внутренней отделки 1-го этажа дачного дома на площади 24 квадратных метра.

На пожаре пострадал мужчина 1962 года рождения. К ликвидации пожара от МЧС привлекалась 1 единица техники, 3 человека личного состава, также в тушении принимала участие ведомственная пожарная охрана в/ч п. Городищи 1 единица техники, 4 человека личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.