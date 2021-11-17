Владимирцам предлагают собрать подарки для бабушек и дедушек

Ни один новый год не проходит без традиционной акции сбора подарков "На радость бабушке и дедушке"!

В этом году до 20 декабря каждый владимирец может стать настоящим волшебником, подарив добрые подарки проживающим Владимирского психоневрологического интерната! Там ожидают приближения праздника не меньше, чем в любом детском учреждении: радуются, водят хороводы, рассказывают стихи Деду Морозу!

Что же дарить: кружки, мягкие игрушки, новогодние небьющиеся сувениры, теплые носочки, мягкие сладости. И, конечно, не забудьте вложить открытку для бабушки или дедушки с теплыми пожеланиями!

Как стать участником акции: сформировать подарок, отнести его по одному из адресов: ул. Строителей, д.6, каб. 26 - УФКСиМП, ул. Михайловская, 24, каб. 16 - "Молодежный центр", ул. Гагарина, 5а и у. Нижняя Дуброва, д.21 - кофейня "Куртош кофе", ул. Мира, д.61а - батутный центр "Яркопарк", ул.Девическая, д.3 - магазин "Твоямоя", ул. Верхняя Дуброва, д.2 - зал федерации тхэквондо, Красносельский проезд, д.6 - "Академия тела" (зал единоборств), ул.Гагарина, д.1 - "Кофейня на Гагарина".