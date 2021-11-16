В Собинке произошел пожар в цехе по производству мебели

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 09.01 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о возгорании в цехе по производству мебели. К месту ЧП выехали 15 сотрудников МЧС на восьми пожарных машинах.

По прибытии на место было установлено, что из одноэтажного здания мебельного цеха валит дым.

Пожарные двумя звеньями газодымозащитников приступили к тушению и не дали огню разойтись по всему производству. В результате сгорела только столярная мастерская на площади 30 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.