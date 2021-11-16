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Происшествия16 ноября 2021 13:05

Присяжные признали жителя Меленковского района виновным в убийстве

Приговор вынесут в ноябре
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

Вердиктом коллегии присяжных заседателей в Меленковском районном суде 16 ноября местного жителя признали виновным в убийстве.

Установлено, что вечером 7 июля 2020 года мужчина и его знакомый находились в доме подсудимого в деревне Тургенево, где распивали спиртные напитки.

Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый начал избивать руками и ногами приятеля. После чего взял нож и нанес несколько ударов в жизненно-важные органы. Мужчина скончался от ножевых ранений и острой кровопотери через непродолжительное время на месте происшествия.

В судебном заседании мужчина вину не признал. Приговор по делу будет вынесен в конце ноября.