Присяжные признали жителя Меленковского района виновным в убийстве

Вердиктом коллегии присяжных заседателей в Меленковском районном суде 16 ноября местного жителя признали виновным в убийстве.

Установлено, что вечером 7 июля 2020 года мужчина и его знакомый находились в доме подсудимого в деревне Тургенево, где распивали спиртные напитки.

Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый начал избивать руками и ногами приятеля. После чего взял нож и нанес несколько ударов в жизненно-важные органы. Мужчина скончался от ножевых ранений и острой кровопотери через непродолжительное время на месте происшествия.

В судебном заседании мужчина вину не признал. Приговор по делу будет вынесен в конце ноября.