Врио губернатора Владимирской области дал комментарий по задержанию Григория Вишневского

Администрация Владимирской области дала официальный комментарий по задержанию врио вице-губернатора 33 региона Григория Вишневского. Александр Авдеев пусть и общими словами, но дал понять, что чиновникам, получающим взятки делать в его команде нечего.

"По подозрению в получении взятки в крупном размере задержан врио заместителя губернатора области Григорий Вишневский. Категорически осуждаю любые проявления коррупции. Вместе с правоохранительными органами мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить прозрачность в деятельности органов публичной власти федерального, регионального и муниципального уровня. Прозрачность в сфере распоряжения бюджетными средствами, государственным и муниципальным имуществом, взаимоотношения с бизнесом и обществом. Доверие жителей области, соблюдение их интересов, справедливость и исполнение законов - основные требования для любого чиновника и человека, облеченного властью. Те, кто не соблюдает эти нормы, не должны работать в наших рядах" - сообщил Авдеев.