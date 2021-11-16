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Общество16 ноября 2021 13:04

Врио губернатора Владимирской области дал комментарий по задержанию Григория Вишневского

Александр Авдеев заявил, что осуждает любые проявления коррупции
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ

Администрация Владимирской области дала официальный комментарий по задержанию врио вице-губернатора 33 региона Григория Вишневского. Александр Авдеев пусть и общими словами, но дал понять, что чиновникам, получающим взятки делать в его команде нечего.

"По подозрению в получении взятки в крупном размере задержан врио заместителя губернатора области Григорий Вишневский. Категорически осуждаю любые проявления коррупции. Вместе с правоохранительными органами мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить прозрачность в деятельности органов публичной власти федерального, регионального и муниципального уровня. Прозрачность в сфере распоряжения бюджетными средствами, государственным и муниципальным имуществом, взаимоотношения с бизнесом и обществом. Доверие жителей области, соблюдение их интересов, справедливость и исполнение законов - основные требования для любого чиновника и человека, облеченного властью. Те, кто не соблюдает эти нормы, не должны работать в наших рядах" - сообщил Авдеев.