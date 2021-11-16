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Происшествия16 ноября 2021 13:03

Владимирский Следком подтвердил задержание врио вице-губернатора за взятку

Следственное ведомство раскрыло некоторые детали возбужденного уголовного дела
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, Григорий Вишневский подозревается в получении взятки в крупном размере.

По версии следователей, а августа по ноябрь 2021 года Вишневский получил незаконное вознаграждение от коммерсанта в размере 600 тысяч рублей. Задержали чиновника в момент получения очередной части взятки.

- Согласно имеющимся сведениям, Вишневский пообещал коммерсанту не допустить возможные негативные последствия для его фирмы по одному из государственных контрактов в курируемой сфере, а также при заключении и исполнении других контрактов, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области Мария Серова.

В настоящее время следователи готовят в суд ходатайство об аресте Вишневского на время следствия.

Расследование проводится при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ России.