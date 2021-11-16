Во Владимирской области нарушителям противопожарных правил выписано 90 штрафов

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по итогам расследований пожаров было составлено 148 протоколов об административных правонарушениях.

При этом в 114 случаях речь велась о выявленных на объектах нарушениях требований пожарной безопасности, в 25 случаях — за произошедшие из-за таких нарушений пожары, а в девяти — за нарушение требований пожарной безопасности в рамках действия особого противопожарного режима.

В 38 случаях нарушители отделались предупреждениями, а 90 получили штрафы на общую сумму в 302 тысячи рублей. При этом чаще всего имела место неосторожность при курении. Часто подобные возгорания влекут крупный ущерб, и тогда уже возбуждаются уголовные дела.

Например, в нынешнем году житель поселка Красное Эхо Гусь-Хрустального района нанес ущерб в сумме более 1 миллиона 900 тысяч рублей соседям в результате того, что в нетрезвом виде уснул в квартире с горящей сигаретой. На мужчину было возбуждено уголовное дело.

В связи с этим в МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными. В случае возникновения пожаров следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».