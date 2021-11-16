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Общество16 ноября 2021 12:08

Во Владимирской области нарушителям противопожарных правил выписано 90 штрафов

Их общая сумма составила 302 тысячи рублей
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по итогам расследований пожаров было составлено 148 протоколов об административных правонарушениях.

При этом в 114 случаях речь велась о выявленных на объектах нарушениях требований пожарной безопасности, в 25 случаях — за произошедшие из-за таких нарушений пожары, а в девяти — за нарушение требований пожарной безопасности в рамках действия особого противопожарного режима.

В 38 случаях нарушители отделались предупреждениями, а 90 получили штрафы на общую сумму в 302 тысячи рублей. При этом чаще всего имела место неосторожность при курении. Часто подобные возгорания влекут крупный ущерб, и тогда уже возбуждаются уголовные дела.

Например, в нынешнем году житель поселка Красное Эхо Гусь-Хрустального района нанес ущерб в сумме более 1 миллиона 900 тысяч рублей соседям в результате того, что в нетрезвом виде уснул в квартире с горящей сигаретой. На мужчину было возбуждено уголовное дело.

В связи с этим в МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными. В случае возникновения пожаров следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».