Владимирца оштрафовали за ложь об угоне автомобиля

Как рассказали во Фрунзенском районном суде, владимирецм передал во временное пользование свой автомобиль знакомому, но когда тот перестал платить аренду, решил, что автомобиль используется незаконно.

Желая вернуть автомобиль, владелец позвонил в дежурную часть и сообщил о хищении принадлежащего ему автомобиля. Прибывшие по сообщению сотрудники полиции предупредили его об уголовной ответственности за ложный донос, но горожанин написал заявление о хищении неустановленным лицом принадлежащего ему автомобиля. Когда правда вскрылась, он согласился с предъявленным обвинением. Суд признал его виновным в ложном доносе и оштрафовал на двадцать тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.