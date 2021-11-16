В Коврове прокуроры обнаружили массу нарушений в развлекательном комплексе

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки в сфере защиты прав детей надзорное ведомство проверило спортивный развлекательный центр «FunWakePark».

Ранее здесь был разработан паспорт безопасности объекта, в котором указан перечень того, что необходимо было сделать до 1 апреля текущего года.

Вместе с тем, проверка показала, что часть из указанных мер до сих пор не принята. Так, в развлекательном комплексе нет сторожевого помещения с металлодетектором, договор на обслуживание охранной и пожарной сигнализации со спецоргаризацией не заключен. Договор на вывоз мусора также отсутствует, как и свидетельство объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, не разработана программа производственно-экологического контроля.

В пищеблоке прокуроры выяснили, что журнал по проверке соответствия готовой продукции нормам не ведется, вытяжки отсутствуют, для уборки помещений не выделен специальный промаркированный инвентарь, а на продаваемой продукции отсутствуют ценники.

Наконец, нашлись нарушения и в технике пожарной безопасности. Так, в комплексе оказалось недостаточно огнетушителей и не ведется ряд соответствующей документации.

По всем нарушениям были возбуждены дела об административных правонарушениях. Фактическое устранение недостатков находится на контроле прокуратуры города Коврова.