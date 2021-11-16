Во Владимире инспекторы ГИБДД проверили 130 автомобилей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на территории Владимира силами спецроты ДПС областного главка были проведены сплошные проверки, в ходе которых останавливали все без исключения автомобили.

В результате один водитель оказался за рулем нетрезвым, еще в трех случаях автолюбители не имели водительских удостоверений, в девяти случаях водители выехали без полисов ОСАГО.

Также инспекторы ГИБДД выявили два факта нарушения правил тонировки, одного не пристегнутого водителя и несколько проездов под красный сигнал светофора.

Всего за несколько часов было проверено 130 машин.

На всех нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях. Подобные проверки будут продолжаться во Владимире и в других уголках региона.