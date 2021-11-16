В Муроме трое мужчин украли железный гараж при помощи манипулятора

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Фигурантами по делу проходят трое местных жителей, которые, по версии следствия, похитили металлический гараж.

В конце минувшего августа в полицию пришел с заявлением 44-летний местный житель, который рассказал, что его железный гараж, стоявший недалеко от дома, исчез. Ущерб он оценил в 16 тысяч рублей.

Полицейские в ходе работы установили личности подозреваемых, которые вскоре были задержаны. Мужчины сознались в том, что действительно украли гараж. По их словам, они проходили мимо конструкции и решили, что она брошена, в связи с чем наняли манипулятор, погрузили его на машину и увезли в пункт приема металлолома.

Полученные от продажи деньги муромляне потратили на себя.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено на рассмотрение в Муромский городской суд.