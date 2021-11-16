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Происшествия16 ноября 2021 8:23

В Петушках заведующая детсадом обвиняется в получении взяток

Ей инкриминируют незаконного вознаграждения в 73 тысячи рублей
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд уголовное дело, фигурантом по которому проходит заведующая детским садиком города Петушки.

По версии следствия, с июня 2017 по октябрь 2018 года заведующая получила более 73 тысяч рублей в качестве взятки от представителя предпринимателя, а также от руководства коммерческой фирмы. Деньги передавались за возможность заключить контракты на поставку продуктов в дошкольное учреждение.

Сама заведующая свою вину полностью признала. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Петушинский районный суд.