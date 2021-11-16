В Вязниковском районе пожарные тушили загоревшийся грузовик

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 03.25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о горящей грузовой машине, стоящей в деревне Палкино у дома №60.

К месту ЧП прибыли семь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. На тот момент горела кабина грузовика.

Пожарным удалось ликвидировать пламя, не дав ему перекинуться на кузов, в результате площадь пожара составила 8 квадратных метров.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.