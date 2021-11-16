С начала года во Владимирской области обновили 23 железнодорожных переезда

В 2021 году капитально отремонтировали 3 железнодорожных переезда, расположенных во Владимирской области: 142 км ст. Болдино, 363 км ст. Гороховец и 194 км перегона Владимир – Боголюбово (в пос. Боголюбово), сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. Заменили автоматизированные заградительные устройства, настил, сигнальные столбики, восстановили асфальтовое покрытие.

Кроме того, в рамках капитального ремонта пути была произведена замена настила через ремонтируемый путь на 3 железнодорожных переездах: 270 км перегона Кондаково – Муром (между дер. Кондаково и с. Папулино Меленковского района), 281 км перегона Кондаково – Муром (в с. Стригино Муромского района); 287 км ст. Муром.

Также на 17 переездах во Владимирской области был произведён ямочный ремонт дорожного покрытия.