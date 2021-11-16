Владимирские судебные приставы взыскали более 250 тысяч рублей с автомобилистов-должников

Во Владимире состоялся рейд судебных приставов региона с инспекторами ГИБДД. Было проверено порядка 30 автовладельцев на предмет возбужденных в отношении них исполнительных производств.

Рейд был организован на улице Юрьевская (Рокадная дорога). Жителям города и области, имеющим задолженности по различным категориям исполнительных производств, сотрудники органа принудительного исполнения вручали требования о явке на прием в структурные отделения.

Многие во избежание ареста личных авто,расплатились по долгам на месте. Через мобильный платежный терминал службы судебных приставов было оплачено около 250 тысяч рублей задолженностей. В большинстве случаев взыскания касались штрафов ГИБДД, налоговой и кредиторской задолженностей.

Также во время проведения рейда было арестовано три импортных автотранспортных средств неплательщиков на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

Так в отношении грузового автомобиля «International», принадлежащего 49-летнему местному жителю был составлен акт описи. Причиной ареста стала кредиторская задолженность автовладельца в сумме свыше 1 миллиона рублей. По аналогичным причинам судебные приставы наложили арест на две иномарки: «Hyundai Solaris», принадлежащей службе такси и «Chevrolet Aveo».

Владелица последнего авто задолжала банку более 1 миллиона рублей. Автомобиль, принадлежащий женщине, приставы арестовали без права пользования, однако сама иномарка на ответственное хранение была ей оставлена. В случае отчуждение, сокрытия или незаконной передачи имущества другим лицам, в отношении должницы будет возбуждено уголовное дело.