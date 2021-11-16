Во Владимирскую область поступило 10 тысяч саженцев черной смородины из Беларуси

В октябре во Владимирской области юрлицо известило управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции - десяти тысяч штук саженцев черной смородины сорта «Загадка» из Республики Беларусь.

Инспекторы ведомства при визуальном осмотре груза установили, что качество посадочного материала соответствует требованием ГОСТ (корневая система хорошо разветвленная, число корней более 3, длина корней не менее 15 см).

Продукция прошла исследования в лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, карантинные вредные организмы не обнаружены. Саженцы смородины завезены для закладки производственных посадок вблизи села Варварино Юрьев-Польского района.