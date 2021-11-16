Суздальская медовуха стала лучшим напитком на "Вкусах мира"

Минсельхоз России подвел итоги второго Национального конкурса региональных гастрономических брендов «Вкусы России». В конкурсе участвовали 720 продуктов из регионов России.

Владимирскую область представляли девять гастрономических брендов: Суздальская медовуха, Покровский пряник, Муромский калач, Варенье из суздальского огурца, Суздальский цикорий, Суздальский лимонад, Владимирский перепел, Суздальские чипсы и Суздальский огурец.

В номинации "Загляните на огонек" победу одержала безалкогольная суздальская медовуха. Напиток обошел югорскую строганину и карельскую ряпушку.

В числе победителей в других номинациях оказались камчатская нерка, ямальская оленина, уральская шишка в шоколаде, кубанский борщ, ставропольские яблоки, федосихинские пельмени и астраханская осетровая икра.